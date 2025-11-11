ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভালুকজান এলাকায় গতকাল সোমবার রাতে বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার সকালে তোলা
ময়মনসিংহে গভীর রাতে বাসে আগুন, পুড়ে মারা গেলেন ঘুমন্ত একজন

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে। এতে গাড়ির ভেতরে ঘুমন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি পুড়ে মারা গেছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সোয়া তিনটার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ জানায়, উপজেলার ভালুকজান এলাকায় একটি ফিলিং স্টেশনের সামনে আলম এশিয়া পরিবহনের একটি বাস দাঁড়িয়ে ছিল। বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলেন ভালুকজান গ্রামের বাসিন্দা জুলহাস মিয়া (৪০)।

ফুলবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকনুজ্জামান বলেন, ‘সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, মুখোশ পরা তিনজন ব্যক্তি মাত্র তিন সেকেন্ডের মধ্যে বাসে আগুন দিয়ে চলে যায়। এতে ভেতরে থাকা জুলহাস পুড়ে যান। নিহত ব্যক্তি বাসটির চালক ছিলেন বলে ধারণা করছি। আমরা বিস্তারিত খোঁজ নিচ্ছি। ওই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করার কাজ চলছে।’

