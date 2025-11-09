ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (আইএলএসটি) শিক্ষার্থীরা নিয়োগবিধি সংশোধনের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। আজ রোববার দুপুরে নাসিরনগর উপজেলা সদরে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (আইএলএসটি) শিক্ষার্থীরা নিয়োগবিধি সংশোধনের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। আজ রোববার দুপুরে নাসিরনগর উপজেলা সদরে
জেলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিয়োগবিধি সংশোধনের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদকব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (আইএলএসটি) শিক্ষার্থীরা নিয়োগবিধি সংশোধনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। এতে সড়কের দুই পাশে প্রায় ১০ কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।

আজ রোববার বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা। এর আগে সকালে নাসিরনগরে অবস্থিত আইএলএসটি ক্যাম্পাসে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। সেখানে তাঁরা বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভ শেষে মিছিল নিয়ে সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের নাসিরনগর উপজেলার সড়কে শিক্ষার্থীরা অবস্থান নেন। একপর্যায়ে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধসহ বিক্ষোভ করেন তাঁরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক ডিগ্রি থাকার পরও নতুন নিয়োগ বিধিমালায় তাঁদের জন্য কোনো পদ রাখা হয়নি। প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও অধিদপ্তর পুরোনো বিধিমালা অনুযায়ী নিয়োগপ্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে চাইছে। এতে টেকনিক্যাল পদে তাঁরা নিয়োগ না পেয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা চাকরিতে সুযোগ পাচ্ছেন।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক কোর্স চালুর আগে মাঠপর্যায়ে প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানের জন্য উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ দেওয়া হতো। প্রাণিসম্পদ বিষয়ে তাঁদের কোনো একাডেমিক জ্ঞান না থাকায় নিয়োগের পর এক বছরের প্রশিক্ষণ এবং পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে আরও দুই বছরের প্রশিক্ষণ দিতে হতো। এতে অনেক সময় লাগত। এই সমস্যা নিরসনে আইএলএসটি প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাতে শুরু থেকেই প্রাণিসম্পদ বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরি করা যায় এবং অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ব্যয় হ্রাস পায়। কিন্তু প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের (ক্যাডারবহির্ভূত গেজটেড কর্মকর্তা ও নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০২৩–এ ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক ডিগ্রিধারীদের জন্য কোনো নিয়োগের সুযোগ রাখা হয়নি।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাহেল আহমেদ ও নাসিরনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকছুদ আহমেদ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে, এমন আশ্বাসে শিক্ষার্থীরা বেলা ১টার দিকে অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

