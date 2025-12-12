ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ঝালকাঠিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। শুক্রবার বিকেল চারটার দিকে ঝালকাঠি-বরিশাল আঞ্চলিক মহাসড়কের কলেজ মোড় এলাকায়
জেলা

গুলির প্রতিবাদে ওসমান হাদির জেলা ঝালকাঠিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

প্রতিনিধিঝালকাঠি

ঢাকায় ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে তাঁর জেলা ঝালকাঠিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা।

এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এক ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধে বরিশাল ও খুলনাগামী দূরপাল্লার বাসসহ বিভিন্ন পরিবহনের শতাধিক যানবাহন আটকে পড়ে। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

বিক্ষোভকারীরা বলেন, ওসমান হাদির ওপর হামলা পরিকল্পিত। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করতে না পারলে তাঁরা আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

বিকেল পাঁচটার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে। আশ্বাস পাওয়ার পর তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। এরপর ধীরে ধীরে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

ঢাকায় গুলিবিদ্ধ ওসমান হাদির বাড়ি ঝালকাঠির নলছিটি শহরের খাসমহল এলাকায়। তাঁর বোন মাসুমা বেগম ভাইয়ের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি স্বামীর সঙ্গে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। হাদির মা-বাবা আগে থেকেই ঢাকায় অবস্থান করছেন। এলাকাবাসী ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার দাবি করেন।

এদিকে ঝালকাঠি পৌর শহর ও নলছিটির গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর শুনে তাঁর নলছিটির পৌর শহরের খাসমহল এলাকার বাসায় মানুষ ভিড় করছেন। রাত আটটার দিকে নলছিটি পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন এলাকাবাসী।

