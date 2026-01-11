বরিশালে বাড়ি ফেরার পথে ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা

বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় বাড়ি ফেরার পথে এক ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার গভীর রাতে পূর্ব কাসেমাবাদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ওই ভ্যানচালকের নাম মঞ্জু ব্যাপারী (৫০)।
স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে ভ্যানচালক মঞ্জু ব্যাপারী যাত্রী নামিয়ে বাড়ির উদ্দেশে ফিরছিলেন। বাড়ির কাছে পৌঁছালে মৃত ইয়াসিন খানের বাড়িসংলগ্ন নির্জন এলাকার সড়কে দুর্বৃত্তরা তাঁর পথরোধ করে। একপর্যায়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে সঙ্গে থাকা নগদ টাকা ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নিয়ে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। এই সময় গুরুতর আহত মঞ্জু ব্যাপারীর চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক টিপু সুলতান বলেন, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।
গৌরনদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তারিক হাসান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে।