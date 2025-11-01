সম্মেলনের প্রায় তিন মাস পর রাজশাহী মহানগর বিএনপির আংশিক কমিটি

সম্মেলনের প্রায় তিন মাস পর রাজশাহী মহানগর বিএনপির ১৪ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সাবেক সদস্যসচিব মামুন অর রশিদকে সভাপতি করা হয়েছে। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে নগর যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক মাহাফুজুর রহমানকে।
আজ শনিবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আংশিক কমিটিতে নজরুল হুদাকে সিনিয়র সহসভাপতি ও আসলাম সরকার, ওয়ালিউল হক, আলী আশরাফ, সফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, মুক্তার হোসেন ও জয়নাল আবেদিনকে সহসভাপতি করা হয়েছে। এ ছাড়া বজলুল হুদাকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, রবিউল ইসলামকে সাংগঠনিক সম্পাদক এবং এরশাদ আলী ও মাইনুল আহসানকে সদস্য করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ১০ আগস্ট মহানগর বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর ২ মাস ২২ দিন পর আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হলো।