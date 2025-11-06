নারায়ণগঞ্জে ভাবি ও ভাতিজাকে কুপিয়ে হত্যার দায়ে যুবকের মৃত্যুদণ্ড

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ভাবি ও ভাতিজাকে কুপিয়ে হত্যার দায়ে সাদিকুর রহমান (২৭) নামের এক যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. আবু শামীম আজাদ এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সাদিকুর রহমান জেলার আড়াইহাজার উপজেলার উজান গোবিন্দী এলাকার বাসিন্দা।
এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ আদালত পুলিশের পরিদর্শক মোহাম্মদ কাইউম খান প্রথম আলোকে জানান, বড় ভাইয়ের স্ত্রী ও ভাতিজাকে হত্যা মামলার রায়ে আদালত দেবরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। আসামির উপস্থিতিতে আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ২ জুলাই রাতে আড়াইহাজার উপজেলার উজান গোবিন্দী এলাকার সাদিকুর তাঁর ভাবি রাজিয়া সুলতানার কাছে টাকা ধার চান। কিন্তু রাজিয়া টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সাদিকুর ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে ধারালো বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন। পরে তিনি ঘরে ঘুমিয়ে থাকা রাজিয়ার ছেলে তালহাকেও (৮) কুপিয়ে হত্যা করেন। হত্যার পর ঘরের আলমারি থেকে স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যান সাদিকুর। এ ঘটনায় পরদিন নিহত রাজিয়ার মা তাসলিমা বেগম আড়াইহাজার থানায় অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন। মামলার তদন্তে পুলিশ হত্যার ঘটনায় দেবর সাদিকুরের সম্পৃক্ততা পায় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়। পরে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ। বিচারপ্রক্রিয়া শেষে আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।
পুলিশ জানিয়েছে, রায় ঘোষণা শেষে আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।