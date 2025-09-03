ঢাকার দোহারে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দলের জে৵ষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় জয়পাড়া কালেমা চত্বরে
দেশে আর বাকশালি কায়দায় কোনো নির্বাচন হবে না : রিজভী

প্রতিনিধিনবাবগঞ্জ, ঢাকা

বিএনপির জে৵ষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, একটি গোষ্ঠী বিএনপিকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে নির্বাচন বন্ধের পাঁয়তারা করছে। দেশে আর বাকশালি কায়দায় কোনো নির্বাচন হবে না। আজ বুধবার দুপুরে ঢাকার দোহারে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

দোহারের জয়পাড়া কালেমা চত্বরে দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা শুরু হয়। সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দোহার নবাবগঞ্জ ও আশপাশের উপজেলার বিএনপির নেতা–কর্মীরা মিছিল করে ঢাকঢোল ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সমাবেশে যোগ দেন। প্রায় দেড় দশক পর জাঁকজমকপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে দলটি।

সভায় রুহুল কবির রিজভী বলেন, নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ততই বাড়ছে। এ বিষয়ে বিএনপির প্রতে৵ক নেতা–কর্মীদের সর্তক থেকে কাজ করতে হবে। ভারতে প্রেসক্রিপশন নিয়ে যারা ক্ষমতা দখল করতে চায়, জনগণ তাঁদের আওয়ামী লীগের মতো শিক্ষা দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। বিএনপি কোনো প্রভু দেশের তাঁবেদারির রাজনীতি করে না। শহীদ জিয়ার আদর্শের দল কখনো জনগণের সঙ্গে বেইমানি করে না। আপসহীন নেত্রী বেগম জিয়া দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে জেলে ছিলেন। সেই জনগণই তাঁকে সম্মান দিয়ে আজ দেশের রাজনীতিতে চিরস্মরণীয় করেছে। আগামীর রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানের নিদে৴শনায় বিএনপি স্বৈরাচার বিতাড়িত করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদলকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করার আহ্বান জানান রুহুল কবির। তিনি বলেন, সারা দেশের নেতা–কর্মীদের সন্তান, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন, তাঁরা যেন ছাত্রদলের প্যানেলকে ভোট দেন।

সমাবেশ শেষে বিএনপির নেতা–কর্মীরা মিছিল ও শোভাযাত্রা নিয়ে জয়পাড়া কালেমা চত্বর থেকে লটাখোলা করম আলীর মোড় পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন বাবু, মো. তজিউদ্দিন, জেলা বিএনপির জে৵ষ্ঠ সহসভাপতি খন্দকার মাইনুল হোসেন, দোহার থানা বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম (মেছের), সাধারণ সম্পাদক মাসুদ পারভেজ, ঢাকা জেলা মহিলা দলের সভাপতি শামীমা রাহিম, বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম ব্যাপারী, ইয়ানুস আলী খান, এস এম আবদুল কুদ্দুস, ঢাকা জেলা কৃষক দলের সভাপতি জুয়েল মোল্লা, সাবেক ভিপি মহসীন রহমান (আকবর), জেলা যুবদলের জে৵ষ্ঠ সহসভাপতি আবুল হাশেম প্রমুখ।

