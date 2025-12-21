মেহেরপুরে পেঁপেখেত থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে গ্রামের পেঁপেখেত থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার কল্যাণপুর গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত তপন হোসেনের (৩০) বাড়ি উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
স্থানীয় কয়েকজন জানান, আজ সকালে কয়েকজন কৃষক মাঠে কাজ করতে গিয়ে পেঁপেখেতের মধ্যে তপন হোসেনের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে গাংনী থানার পুলিশের একটি দল আসে। পরে লাশ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার রায় বলেন, প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি একটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।