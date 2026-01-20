দেশের মানুষ আগের সরকারকে সরিয়েছে, গণভোটেও তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। দেশ তখন ভয়াবহ সংকটে ছিল। সেই অবস্থা থেকে দেশকে স্থিতিশীল করতে সরকার দায়িত্ব নেয়।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে জেলাভিত্তিক গণভোট প্রচারণা কর্মসূচিতে ভোটারদের উদ্দেশে এ কথা বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। এ সময় জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা এবং নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সরকারের মূল দায়িত্ব ছিল তিনটি—সংস্কার, বিচার নিশ্চিত করা এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেওয়া। সংস্কারের বড় অংশই কাঠামোগত পরিবর্তন হলেও এটি এক দিনে সম্পন্ন হয় না; সময় লাগে। এ কারণেই সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে একটি চার্টার প্রণয়ন করে জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।
তৌহিদ হোসেন বলেন, এখন মূল প্রশ্ন হলো—দেশের মানুষ কি সত্যিই পরিবর্তন চায়? মানুষ যদি আগের অবস্থার পুনরাবৃত্তি না চায়, তাহলে বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। গণভোট প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, এখানে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’—এই দুইভাবে মতামত জানানোর সুযোগ আছে। জনগণ যদি ‘হ্যাঁ’ বলে, তবে সরকার বিশ্বাস করবে যে মানুষ প্রকৃত অর্থেই পরিবর্তন চায়। দেশের মানুষই আগের সরকারকে সরিয়েছে, আশা করা যায় এবারও তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে।
এর আগে সোমবার রাতে সি স্কয়ার মাঠে গণভোটের প্রচারণায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে একটি কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। ‘তারুণ্যের সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান’ ব্যানারে আয়োজিত কনসার্টে অংশ নেন শিল্পী সানিয়া সুলতানা (লিজা) ও রাজীব এবং সংগীতশিল্পী সৈয়দ হাসানুর রহমান (হাসান) ও তাঁর ব্যান্ড। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরী ও পুলিশ সুপার আবু ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন।