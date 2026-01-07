‘কম্বল পাইয়া মনে অইছে, আইজ ঘুমডা আরামের হবেনে’

‘শীত নামলে আমাগেরে জীবন থাইমা যায়। রাইতে ঘুম অয় না। গাও ঠান্ডায় শক্ত হইয়া যায়, কালাইয়া আসে। ঘরে আলো নাই, পাটখড়ির বেড়ার ফাহা দিয়া বাতাস ঢুইকে পড়ে। পুরান কাপড় দিয়া কত আর ঢাকমু? এই কম্বল পাইয়া মনে অইছে, আইজ ঘুমডা আরামের হবেনে।’
প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কম্বল পেয়ে কথাগুলো বলছিলেন ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার দিয়ারা নারকেলবাড়িয়া ইউনিয়নের নুরুদ্দিন সরদারেরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা রাহেলা বিবি (৮৭)। শুধু রাহেলা বিবিই নন, প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সদরপুর উপজেলার পদ্মা নদীর বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল দিয়ারা নারকেলবাড়িয়া ইউনিয়নের ২৩৫ জন শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।
কুদ্দুস মোল্লারকান্দি গ্রামের মুনছুরা খাতুন (৮৩) বলেন, ‘আমি তো এহন ঠিকমতো দাঁড়াইতেও পারি না। শীত আইলে হাঁটু ব্যথা করে, বুক ধইরা আসে। আগুন জ্বালাইয়া গা সেঁকি, তাও ঠান্ডা যায় না। আজ কম্বলটা পাইয়া আল্লাহরে ডাক দিছি। আইজ কম্বলডা নিচি দিলে ওম হবেনে। যারা আইসা দিছে, আল্লাহ যেন তাদেরে সুস্থ রাহে।’
শিকদারকান্দি গ্রামের হালিমা বেগম (৫৪) বলেন, ‘এই চরে থাকলে মানুষরে মানুষ মনে করে না অনেকেই। আপনারা আগে আমাগো খোঁজ নিছেন। পরে ঠিকমতো কম্বল দিছেন। এইডা আমাগের কথা কোনো দিন ভুলব না।’
দর্জিকান্দি গ্রামের আমেনা বিবি (৮৯) বলেন, ‘শীত আইলে বুকডা ফাডে। রাইতে ঠান্ডায় ঘুম অয় না। আইজ এই কম্বল পাইয়া চোখে পানি আইছে। মনে হইছে আমরা এখনো মইরা যাই নাই, তোমাগো মতো কেউ আমাগো কথা ভাবে।’
দিয়ারা নারকেলবাড়িয়া ইউনিয়নের মোল্লাকান্দি, দাফাকান্দি, মাদবরকান্দি, নন্দলালপুর, আদু মোল্লারডাঙ্গীসহ ১৪টি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়। কাক ডাকা ভোরে ফরিদপুর থেকে লেগুনায় কম্বলগুলো নিয়ে সদরপুরের শয়তানখালি ঘাট এলাকায় নিয়ে যান বন্ধুসভার সদস্যরা। সেখান থেকে ট্রলারে করে পদ্মা পাড়ি দিয়ে কম্বল বিতরণের স্থান সদরপুরের দিয়ারা নারকেলবাড়িয়া ইউনিয়নের নন্দলালপুরে খেয়াঘাটে যায় ট্রলারটি। মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এ ইউনিয়নে ১৩ থেকে ১৪ হাজার মানুষের বসবাস।
দিয়ারা নারকেলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন বলেন, ‘আমার ইউনিয়নটি ফরিদপুরের দুর্গম একটি ইউনিয়ন। এই শীতে সরকারিভাবে যে কম্বল আসে তা দিয়ে এখানকার চাহিদা মেটে না। প্রথম আলো এখানে কম্বল বিতরণ করায় কৃতজ্ঞতা জানাই।’