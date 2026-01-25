বিএনপির জনসভা উপলক্ষে মাঠে মাইক লাগাচ্ছেন এক শ্রমিক। গতকাল বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম নগরের কাজীর দেউড়ি এলাকায়
বিএনপির জনসভা উপলক্ষে মাঠে মাইক লাগাচ্ছেন এক শ্রমিক। গতকাল বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম নগরের কাজীর দেউড়ি এলাকায়
জেলা

চট্টগ্রামে জনসভার আগের রাতে ১৮ মাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জনসভার আগের দিন গতকাল শনিবার রাতে ১৮টি মাইক এবং বৈদ্যুতিক তার চুরি হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে জনসভা শেষ হওয়ার পর মাইক্রোফোনটিও হারিয়ে যায়। আজ দুপুরে এ নিয়ে থানায় সাউন্ড সিস্টেমের মালিক লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে নির্বাচনী জনসভায় আজ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এই সভাকে ঘিরে নগর পুলিশ কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নেয়। পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব, বিজিবি ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনও ছিলেন নিরাপত্তায়। সমাবেশস্থল ও আশপাশে ড্রোন ওড়ানো এবং সব ধরনের অস্ত্র ও ঝুঁকিপূর্ণ বস্তু বহন নিষিদ্ধ করে সিএমপি। সেই সঙ্গে অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য পদার্থ, লাঠি, ধারালো অস্ত্র, পাথরসহ নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে—এমন যেকোনো বস্তু বহন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এত নিরাপত্তার মধ্যেও চুরির ঘটনা ঘটেছে।

নগরের কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ঢাকা রাজ সাউন্ড সিস্টেমের মালিক আবদুর রাজ্জাক। অভিযোগে বলা হয়, শনিবার রাত দুইটা থেকে ভোর চারটার মধ্যে ১৮টি মাইক এবং তার চুরি হয়ে যায়। যার মূল্য ১ লাখ ১২ হাজার ৫০০ টাকা।

জানতে চাইলে থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে আবদুর রাজ্জাক আজ বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, জনসভায় মোট ২০০ মাইক লাগানো হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮টি চুরি হয়ে যায়। পরে জনসভা শুরুর আগে অতিরিক্ত মাইক লাগানো হয়।

আবদুর রাজ্জাক আরও বলেন, খোয়া যাওয়া মাইকগুলো সমাবেশস্থলের গেটের বাইরে সড়কের ইলেকট্রিক পোলের সঙ্গে ১৫-১৬ ফুট উঁচুতে লাগানো ছিল। দুপুরে মাইক চুরির বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়ে আসার পর জানতে পারেন, জনসভা শেষে মাইক্রোফোনটিও পাচ্ছেন না তাঁরা। কে বা কারা নিয়ে যায়।

জনসভায় মাইক চুরির বিষয়ে জানতে চাইলে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আফতাব উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘জনসভায় ব্যস্ত ছিলাম। বিষয়টি দেখা হচ্ছে।’

আরও পড়ুন