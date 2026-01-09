কুড়িগ্রামে নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বহিষ্কৃত

কুড়িগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে নাগেশ্বরী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মিনারুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য তৌহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আরমান হোসেন ও সদস্যসচিব ইদ্রিস আলী এর অনুমোদন দেন।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নাগেশ্বরী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মিনারুল ইসলামকে দলীয় সব পদ ও দায়িত্ব থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
এর আগে শুক্রবার দুপুরে নাগেশ্বরী উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায়ে উত্তর সংগ্রহের আগে স্বেচ্ছাসেবক দলের ওই নেতাসহ ১১ জনকে আটক করে পুলিশ। পরীক্ষাকেন্দ্রের পাশের একটি বাসা থেকে ডিজিটাল ডিভাইসসহ তাঁদের আটক করা হয়।
মিনারুল ইসলাম পুলিশের হেফাজতে থাকায় এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।
জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. আরমান হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘মিনারুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছি।’