স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে ইউপি চেয়ারম্যানের পদ ছাড়লেন আলোচিত বিএনপি নেতা লেয়াকত আলী

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে চট্টগ্রামের বাশঁখালী উপজেলার গন্ডামারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ ছেড়েছেন মো. লেয়াকত আলী। আজ রোববার বেলা ১টার দিকে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন তিনি।
লেয়াকত আলী চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক। চট্টগ্রাম-১৬ (বাঁশখালী) আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন তিনি। আসনটিতে বিএনপির প্রার্থী দলের দক্ষিণ জেলা শাখার সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মিশকাতুল ইসলাম।
এর আগে ২০০৩ থেকে ২০০৮ এবং ২০১৭ সাল থেকে ২০২২ সাল গন্ডামারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন লেয়াকত আলী। ২০২২ সালে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলার কারণে চেয়ারম্যানের পদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ২০২৫ সালে হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে পদ ফিরে পান তিনি।
বাঁশখালীতে বিতর্কিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলমের মালিকানাধীন কয়লাভিত্তিক এসএস পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণে বিরোধিতা করে আলোচনায় আসেন লেয়াকত। তিনি বাঁশখালী আসনে বিএনপির মনোনয়ন চেয়েছিলেন।
পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার আগে লেয়াকত আলী সাংবাদিকদের বলেন, ‘দলের দুঃসময়ে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ছিলাম। তাঁরা চাচ্ছেন আমি প্রার্থী হই। মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। আজ পদত্যাগপত্র জমা দিচ্ছি, আগামীকাল মনোনয়নপত্র জমা দেব।’