কালিয়াকৈরে তিতাসের পাইপলাইনের লিকেজ মেরামত শুরু

ঢাকা–টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা এলাকায় তিতাস গ্যাসের ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন মেরামত শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে গ্যাস লিকেজের উৎস শনাক্ত করে মেরামতের কাজ শুরু করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কালিয়াকৈর তিতাস গ্যাসের আঞ্চলিক কার্যালয়ের পাশেই প্রায় দুই মাস আগে ভূগর্ভস্থ একটি গ্যাস সঞ্চালন লাইন ফেটে যায়। পরে মাটির নিচ থেকে গ্যাস বের হতে থাকে। গত শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সেখানে হঠাৎ আগুন লাগে। এ খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মহাসড়কের একেবারে পাশে হওয়ায় প্রতিদিন অনেক যানবাহন ও পথচারী ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছিলেন। যেকোনো সময় বড় ধরনের বিস্ফোরণ বা অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা থাকলেও দীর্ঘদিন কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ।

৯ জানুয়ারি এ নিয়ে প্রথম আলোয় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এ এইচ এম ফখরুল হোসাইন তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তিতাস গ্যাসের প্রকৌশলী ও কারিগরি দল আজ সকালে গ্যাস লিকেজের উৎস শনাক্ত করে মেরামতের কাজ শুরু করেছে।

তিতাসের কালিয়াকৈর আঞ্চলিক কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক আল মামুন বলেন, এটি একটি পুরোনো ভূগর্ভস্থ লাইন হওয়ায় ক্ষয়ের কারণে লিকেজ সৃষ্টি হয়েছে। নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে প্রথমে গ্যাসের চাপ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং পরে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পরিবর্তন বা স্থায়ীভাবে মেরামত করা হবে।

কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ এইচ এম ফখরুল হোসাইন বলেন, বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গেই তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্রুত ও স্থায়ীভাবে কাজ সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঝুঁকি আর না থাকে।

