আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে গেল ১ হাজার ১৯২ কেজি ইলিশ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে প্রথম চালানে ১ হাজার ১৯২ কেজি ইলিশ মাছ ভারতে রপ্তানি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ২টার দিকে দুটি পিকআপে এসব ইলিশ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় পাঠানো হয়েছে। প্রতি কেজি ইলিশের রপ্তানি মূল্য ধরা হয়েছে ১২ মার্কিন ডলার ৫০ সেন্ট (১ হাজার ৫২৫ টাকা)।
দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার এ বছর ভারতে ১ হাজার ২০০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে। দেশের ৩৭টি প্রতিষ্ঠান রপ্তানির অনুমোদন পেয়েছে।
আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানিকারকদের ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং (সিঅ্যান্ডএফ) এজেন্টের দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠান মেসার্স শাকিয়াত কনস্ট্রাকশন জানায়, সকাল নয়টার দিকে ইলিশবোঝাই দুটি পিকআপ বন্দরে প্রবেশ করে। রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান যশোরের বেনাপোলের মাতাব অ্যান্ড সন্স এবং আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ভারতের পরিতোষ বিশ্বাস। চলতি সপ্তাহে আখাউড়া দিয়ে আরও ইলিশের চালান আগরতলায় যাওয়ার কথা রয়েছে।
বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে অনুমোদনকৃত ইলিশ রপ্তানি শেষ করার নির্দেশনা দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এই সময়ের মধ্যে অনুমোদিত ১ হাজার ২০০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানি শেষ করতে হবে। প্রতিটি ইলিশের ওজন ১ কেজি ২০০ গ্রাম থেকে দেড় কেজি পর্যন্ত।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এবার ৩৭ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ টন, ২৫ প্রতিষ্ঠানকে ৩০ টন করে মোট ৭৫০ টন, ৯ প্রতিষ্ঠানকে ৪০ টন করে ৩৬০ টন এবং দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২০ টন করে ৪০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
আখাউড়া স্থলবন্দরের মাছ রপ্তানিকারক মো. নেছার উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, আজ দুটি পিকআপে ৫৩টি বাক্সে ১ হাজার ১৯২ কেজি ইলিশ পাঠানো হয়েছে। আরও একটি চালান পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।
ব্যবসায়ীরা জানান, গত বছর ২ হাজার ৪২০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হলেও রপ্তানি হয়েছিল মাত্র ১ হাজার ৩০৬ দশমিক ৮১৩ টন, যা অনুমোদিত পরিমাণের ৪৪ শতাংশ। অনেক প্রতিষ্ঠান মাছ না পাওয়ায় রপ্তানি করতে পারেনি। এবারও সংকট ও উচ্চমূল্যের কারণে সব মাছ রপ্তানি সম্ভব না-ও হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আখাউড়া কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা ওয়াহিদুজ্জামান খান বলেন, আজ দুপুরে কাগজপত্রের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে ইলিশভর্তি দুটি পিকআপ আগরতলায় গেছে। ইলিশ রপ্তানিতে বন্দর রাজস্ব আয় করবে।