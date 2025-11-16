চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী বদলের দাবিতে রেললাইনে বিক্ষোভ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আমিনুল ইসলামকে পরিবর্তনের দাবিতে রেললাইনের ওপর বিক্ষোভ করেছে নেতা–কর্মীদের একাংশ। নাচোল রেলস্টেশনের সামনে আজ রোববার বেলা পৌনে ১১টার দিকে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ–২ আসনটি গোমস্তাপুর-নাচোল-ভোলাহাট নিয়ে গঠিত। এই আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন সংরক্ষিত আসনে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য আসিফা আশরাফী (পাপিয়া), জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সালাম (তুহিন), জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক মাসুদা আফরোজ হক, প্রকৌশলী এমদাদুল হক ও রতনপুর পৌর মেয়র তারিক আহমেদ। কিন্তু বিএনপি প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দিয়েছে দলের কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক সহসম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আমিনুল ইসলামকে। এতে অন্যরা নাখোশ। তাঁরা আমিনুল ইসলামের দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করে যাচ্ছেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নাচোল উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু তাহেরের নেতৃত্বে সকালে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আমিনুল ইসলাম–বিরোধী নেতা–কর্মীরা জড়ো হয়ে রেললাইনের ওপর বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং আমিনুল ইসলামের প্রার্থিতা বদলের দাবি জানান। এ সময় রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা রহনপুরগামী কমিউটার ট্রেনটি কিছুক্ষণ প্ল্যাটফর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে এবং পরে ছেড়ে যায় স্টেশন থেকে।
আবু তাহের প্রথম আলোকে বলেন, ২০১৮ সালে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদকে বৈধতা দেওয়া, আন্দোলনের কোনো কর্মসূচিতে না থাকা, ২০২১ সালে পৌর নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখাসহ এলাকায় না থাকার অভিযোগ রয়েছে আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে। এ কারণে তাঁর প্রার্থিতা বদলের দাবিতে রেললাইনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
অন্যদিকে কর্মসূচি শেষ করে বিক্ষোভকারীরা চলে যাওয়ার পর আমিনুল ইসলামের সমর্থকেরা স্টেশন এলাকায় একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।
মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে প্রতিপক্ষের বিক্ষোভ মিছিল প্রসঙ্গে আমিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি এসব কর্মসূচিকে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছি না। আমি আমার মতো করে কাজ করে যাচ্ছি। তাঁদের (বিরোধীদের) সম্পর্কে আমি কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে চাই না।’
রেললাইনে বিক্ষোভ মিছিল প্রসঙ্গে নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম বলেন, বিএনপির নেতা–কর্মীদের জড়ো হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রেললাইনে থাকা সবাইকে সরিয়ে দেয়। ফলে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়নি।