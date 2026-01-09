দেশের ভেতরে একটি দুষ্টচক্র সক্রিয় হয়ে উঠছে: চরমোনাই পীর

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, নির্বাচনের তারিখ যত ঘনিয়ে আসছে, ততই দেশের ভেতরে একটি দুষ্টচক্র সক্রিয় হয়ে উঠছে। তারা জনগণের মধ্যে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করতে চাইছে।
আজ শুক্রবার বিকেলে খুলনা নগরের জামিয়া রশিদীয়া গোয়ালখালী মাদ্রাসা মিলনায়তনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ খুলনা মহানগর ও জেলার উদ্যোগে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম এ কথা বলেন।
মুফতি সৈয়দ রেজাউল করীম বলেন, স্বৈরাচার শেখ হাসিনার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কতিপয় সদস্য ও দলীয় অস্ত্রধারীরা এখনো ঘাপটি মেরে বসে আছে। জুলাই যুদ্ধের অগ্রসৈনিক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীকে ধরা যায়নি। দিনদুপুরে গুলি করে হত্যাকারী কীভাবে পালিয়ে যায়? তারা জুলাই বিপ্লবীদের স্তব্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গঠন, নতুন রাষ্ট্রকাঠামো তৈরির পথে তারা বাধা তৈরি করতে চায়। দেশের বিভিন্ন জায়গায় সহিংসতা বাড়ছে। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এসব খুনি চক্রের বিরুদ্ধে নজরদারি বাড়াতে হবে এবং দ্রুত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির বলেন, লুট করা এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে তেমন তোড়জোড় দেখা যাচ্ছে না। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ভারসাম্য হারাচ্ছে। কোনো কোনো নেতা আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছেন, ভিআইপি প্রটোকল পাচ্ছেন। বিভ্রান্তিকর জরিপের মাধ্যমে জনমতকে বিশেষ দিকে প্রভাবিত করা হচ্ছে। প্রশাসন বিশেষ দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এটা একপক্ষীয় নির্বাচনের ঝুঁকি তৈরি করেছে।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ খুলনা মহানগর সভাপতি ও খুলনা-২ (খুলনা সিটি করপোরেশনের ১৬-৩১ নম্বর ওয়ার্ড) আসনের প্রার্থী মুফতি আমানুল্লাহর সভাপতিত্বে ও মহানগর সেক্রেটারি মুফতি ইমরান হোসাইনের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির ও খুলনা-৩ (খুলনা সিটি করপোরেশনের ১-১৫ নম্বর ওয়ার্ড ও দিঘলিয়া অংশ) আসনের প্রার্থী আবদুল আউয়াল, খুলনা জেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহ ইমরান, খুলনা মহানগর সহসভাপতি শেখ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, জেলা সহসভাপতি মুজিবুর রহমান প্রমুখ।