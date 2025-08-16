নোয়াখালীতে সাবেক যুবলীগ নেতার বাড়িতে আগুন

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক এক নেতার বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার রাত আটটার দিকে উপজেলার আলাইয়ারপুর ইউনিয়নে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মোশকপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। যুবলীগের ওই নেতার নাম শাকিল মাহমুদ। তিনি আলাইয়ারপুর ইউনিয়নের যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।
স্থানীয় বাসিন্দা ও বিএনপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যায় স্থানীয় যুবদলকর্মী নাজুমল হাসান ও তাঁর ভাই মাহেদুল ইসলামের সঙ্গে শাকিলের বাগ্বিতণ্ডা হয়। এর একপর্যায়ে নাজমুল ও মাহেদুল শাকিলের বাড়ির লোকজনের মারধরে গুরুতর আহত হন। এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর নাজমুলের অনুসারী ও সঙ্গীরা শাকিলের বাড়ি ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করেন।
জানতে চাইলে যুবলীগ নেতা শাকিল মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, তিনি ইরাকপ্রবাসী। তিন মাস আগে ছুটিতে দেশে এসেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ঢাকায় থাকেন। চাঁদার জন্য কিছু ব্যক্তি তাঁকে হয়রানি করে আসছিলেন। এর জেরে গতকাল সন্ধ্যায়ও তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। তবে তাঁর গায়ে লাগেনি। এরপর তাঁর স্বজনেরা প্রতিরোধ করায় তাঁর বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে।
তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন যুবদল কর্মী পরিচয় দেওয়া নাজমুল হক। তিনি ও তাঁর ভাই মাহেদুল ইসলাম বর্তমানে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানতে চাইলে মুঠোফোনে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, শাকিলের বাড়ির সামনে দিয়ে তিনি ও তাঁর ভাই বাজারে যাচ্ছিলেন। এ সময় তুচ্ছ ঘটনায় তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে শাকিলের কথা-কাটাকাটি হয়। এর একপর্যায়ে তাঁকে ও তাঁর ভাইকে মারধর করা হয়েছে। এরপর কারা শাকিলের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে, তিনি জানেন না।
বেগমগঞ্জের আলাইয়ারপুর ইউনিয়নে যুবদলের কোনো কমিটি নেই। আলাইয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মীরজুমলা মিঠু প্রথম আলোকে বলেন, নাজমুল যুবদলের কর্মী হিসেবে পরিচয় দেন। তাঁর ওপর হামলা চালানোর জেরে তাঁর অনুসারীরা শাকিলের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছেন।
উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব মহিউদ্দিন রাজু প্রথম আলোকে বলেন, আলাইয়াপুরে গন্ডগোলের কথা তিনি শুনেছেন। তবে কী ঘটেছে, দলীয় কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় জানতে পারেননি। পরে খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন।
বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিটন দেওয়ান প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে তিনি নিজেই পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে গেছেন। আগুনে শাকিলদের বসতঘর পুরোটা পুড়ে গেছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অগ্নিসংযোগের ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।