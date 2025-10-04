জেলা

সাদাপাথর-বালু লুটের মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকসিলেট
গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল ওয়াদুদ
ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় সাদাপাথর ও বালু লুটপাটের মামলার আসামি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার বিকেল পাঁচটায় উপজেলা সদরের কৃষি ব্যাংকের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার আবদুল ওয়াদুদ (আলফু) উপজেলা আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি। তিনি উপজেলার তেলিখাল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। সাদাপাথর, বালু লুটসহ বিভিন্ন অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এক ডজনের বেশি মামলা রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কোম্পানীগঞ্জে অবৈধভাবে বালু-পাথর লুটপাটের অভিযোগ রয়েছে আবদুল ওয়াদুদের বিরুদ্ধে। এ–সংক্রান্ত মামলাও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সিলেট নগর ও জেলায় সব মিলিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ১৫টি মামলা আছে। গত বছর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ওয়াদুদের বিরুদ্ধে হামলা, ভাঙচুরসহ নানা অভিযোগ রয়েছে।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রতন শেখ সন্ধ্যা সাতটার দিকে প্রথম আলোকে জানান, গ্রেপ্তার করা ইউপি চেয়ারম্যানকে নিয়ে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। তাঁকে কোন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটা অভিযান শেষে জানানো হবে।

