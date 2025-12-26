নরসিংদীতে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে লেগুনার চালক নিহত

নরসিংদীর বেলাবতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে পণ্যবাহী কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে যাত্রীবাহী লেগুনার চালক নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ওই লেগুনার আরও দুই যাত্রী। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে বেলাব উপজেলার পুটিমারা এলাকার আরআরপি ফিড মিলসংলগ্ন স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত লেগুনাচালকের নাম রুবেল মিয়া (২৫)। তিনি বরিশালের গৌরনদী উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের আলাউদ্দীন মিয়ার ছেলে। আহত দুজন হলেন শাওন মিয়া (১৮) ও নুরে আলম (৩৫)।
হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, পণ্যবাহী একটি কাভার্ড ভ্যান সিলেটের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় দুজন যাত্রী নিয়ে একটি লেগুনা বিপরীত দিক থেকে আসছিল। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে আরআরপি ফিড মিলসংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে লেগুনা ও কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে লেগুনাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যান নিয়ে চালক পালিয়ে যান। ঘটনাস্থলে রুবেল মিয়া নিহত হন। এ সময় স্থানীয় লোকজন আহত দুই যাত্রীকে উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী বারৈচা জেনারেল হাসপাতালে পাঠান। খবর পেয়ে ভৈরব হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক শামীম আল মামুন ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করেন। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর লাশ ভৈরব হাইওয়ে থানায় পাঠানো হয়। নিহত ব্যক্তির সঙ্গে থাকা একটি মুঠোফোনের সূত্র ধরে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা হয়।
উপপরিদর্শক শামীম আল মামুন বলেন, নিহত রুবেল মিয়ার পরিবারের সদস্যদের ঘটনা জানানো হয়েছে। তাঁরা এরই মধ্যে রওনা হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আহত দুজনের চিকিৎসা চলছে।