সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের ‘শাটডাউন’ কর্মসূচি

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রেখে ‘শাটডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা পালন করছেন শিক্ষার্থীরা।
গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়ে এ কর্মসূচির ডাক দেন কলেজের শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার বেলা একটা পর্যন্ত কলেজে কোনো ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তও হয়নি।
কলেজের শিক্ষার্থীরা বলেন, দেশের চারটি বিশেষায়িত সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে চলে আসা বৈষম্য নিরসনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা উপদেষ্টার নির্দেশে গঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি সম্প্রতি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়, যেখানে সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, রহস্যজনকভাবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অনীহার কারণে সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। দুই দিন আগে আলটিমেটাম দেওয়া হলেও কোনো উদ্যোগ নেয়নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ জন্য শিক্ষার্থীরা কলেজের সব ধরনের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ রেখে ‘শাটডাউন’ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। এর অংশ হিসেবে গতকাল সন্ধ্যা থেকে কর্মসূচি শুরু হয়েছে। দাবি আদায় না হওয়া কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।
সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ মো. আসাদুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে আছেন। তবে তাঁদের ‘শাটডাউন’ কর্মসূচিতে কলেজের তিনটি একাডেমিক ভবন ও প্রশাসনিক ভবনে তালা দেওয়া হয়েছে। এ জন্য ক্লাস ও পরীক্ষা হচ্ছে না। বিষয়টি তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন।