পানিতে ডুবে মৃত্যু
জেলা

কুতুবদিয়ায় পুকুরে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু

প্রতিনিধিচকরিয়া, কক্সবাজার

কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের বড় মৌলভিপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া শিশুরা হলো এক বছর বয়সী কক্সবাজার পৌরসভার চরপাড়ার ইলিয়াসের ছেলে আবদুল্লাহ ও রামুর গর্জনিয়া ইউনিয়নের বড় বাগছড়ির কবির আহমদের আট বছর বয়সী মেয়ে জোসনা বেগম। নিহত দুই শিশু সম্পর্কে মামাতো-ফুফাতো ভাই-বোন।

পুলিশ ও নিহত শিশুর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কুতুবদিয়ায় শুঁটকি শুকানোর কাজ করেন ইলিয়াস ও তাঁর স্ত্রী আমেনা বেগম। শিশু কবির আহমদের মেয়ে জোসনাও তাদের বাড়িতে থাকে। তাঁদের একমাত্র শিশুসন্তান আবদুল্লাহ ও জোসনাকে বাসায় রেখে ইলিয়াস ও তাঁর স্ত্রী শুঁটকি মহালে গিয়েছিলেন কাজ করতে। আবদুল্লাহ খেলতে খেলতে বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে গেলে জোসনা তাকে বাঁচাতে ঝাঁপ দেয়। পরে আবদুল্লাহকে নিয়ে আর কুলে উঠতে পারেনি সে। স্থানীয় লোকজন দুজনকে পানিতে ভাসতে দেখে উদ্ধার করে কুতুবদিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় কৈয়ারবিল ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য মীর কাশেম বলেন, পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া শিশুরা সম্পর্কে মামাতো-ফুফাতো ভাই-বোন। লাশ তাদের নিজ গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান হোসেন  বলেন, ‘পরিবারের সদস্যদের কোনো অভিযোগ না থাকায় দুই শিশুর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

