অনিয়মের দায়ে মানিকগঞ্জে ডেরা রিসোর্টকে এক লাখ টাকা জরিমানা

ছাড়পত্র নবায়ন না করায় ও অনিয়মের দায়ে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার ডেরা রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা সেন্টারকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। গতকাল রোববার রিসোর্ট কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ঢেকে অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিব (মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট) সৈয়দ ফরহাদ হোসেন এ জরিমানা করেন। পরে অধিদপ্তরের এক পত্রে (স্মারক) এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ঘিওর উপজেলার পুরান গ্রাম এলাকায় ডেরা রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা সেন্টার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নবায়ন ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছিল। এ ছাড়া ছাড়পত্রের শর্ত ভঙ্গ করে এটি পরিচালিত হয়ে আসছিল। এ নিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর ‘মানিকগঞ্জে অনিয়ম আর অসংগতি নিয়ে গড়ে ওঠা রিসোর্ট ‘ডেরা’’ শিরোনামে প্রথম আলোর অনলাইন সংস্করণে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।
স্মারকলিপি থেকে জানা যায়, পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট বিভাগে উপস্থিত হতে ডেরা রিসোর্টকে ৮ সেপ্টেম্বর শুনানির নোটিশ দেওয়া হয়। তবে ডেরা রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ ওই দিন শুনানিতে উপস্থিত হয়নি। পরে গতকাল আগারগাঁওয়ে অধিদপ্তরের কার্যালয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। রিসোর্টটির প্রতিনিধির উপস্থিতিতে শুনানি শেষে পরিবেশ আইন ভঙ্গ করায় এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া আগামী এক মাসের মধ্যে এসটিপি নির্মাণ ও ছাড়পত্র নবায়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে রিসোর্টটির বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি জানানো হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মানিকগঞ্জ পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন। তিনি বলেন, ডেরা রিসোর্টটি পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নবায়ন ছাড়াই অবৈধভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল।