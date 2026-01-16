খাগড়াছড়িতে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপি নেতা সমীরণ দেওয়ান

খাগড়াছড়ি সংসদীয় আসনে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ সমীরণ দেওয়ান। নির্বাচন কমিশনে আপিল করে গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি প্রার্থিতা ফিরে পান। এর আগে প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল করেছিল নির্বাচন কমিশন।
সমীরণ দেওয়ান বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এবার নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিতে ওই এলাকার ১ শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর জমা দিতে হয়। সমীরণ দেওয়ানও জমা দিয়েছিলেন। তবে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে দুজন ভোটারের তথ্য ব্যতিক্রম হওয়ায় তাঁর মনোনয়ন বাতিল হয়েছিল। এ আসনে বিএনপির প্রার্থী জেলা বিএনপির সভাপতি ওয়াদুদ ভূঁইয়া।
প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সমীরণ দেওয়ান। জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, অনেক ভোটার কাউকে না জানিয়ে ভোট দিতে চান; কিন্তু স্বাক্ষর সংগ্রহের সময় তাঁদের পরিচয় প্রকাশ পায়। এতে স্বাক্ষর দেওয়া ভোটাররা পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হতে পারেন। এটি একপ্রকার প্রকাশ্যে ভোট দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে।
খাগড়াছড়ি আসনে এবার মোট ১৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে সাতজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়। বাতিল হওয়া প্রার্থীদের মধ্যে ছয়জন নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। বাকি দুজন হলেন গণ অধিকার পরিষদের প্রার্থী দীনময় রোয়াজা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সোনা রতন চাকমা।