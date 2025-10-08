ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ওপরে বাঁ থেকে মো. জুয়েল, আমিন মাঝি ও মো. সাহাবুদ্দিন। নিচে বাঁ থেকে মো. রনি, মো .বাবলু ও মো. রকি
জেলা

ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় সন্দ্বীপের সাত প্রবাসীর মৃত্যু

প্রতিনিধিসন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার সাত প্রবাসী নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে সারিকাইত ইউনিয়নের পাঁচ, মাইটভাঙার এক ও রহমতপুরে ইউনিয়নের একজন। আজ বুধবার বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটার দিকে ওমানের দুখুম সিদ্দা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাগরে মাছ শিকার শেষে বাড়ি ফেরার পথে প্রবাসীদের বহন করা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। নিহত ব্যক্তিরা হলেন সারিকাইতের আমিন মাঝি, মো. আরজু, মো. রকি, সাহাব উদ্দিন ও মো. বাবলু এবং মাইটভাঙার মো. জুয়েল ও রহমতপুরের মো. রনি।

সারিকাইত ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তাছলিমা বেগম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘একই ইউনিয়নের পাঁচ তরুণের মৃত্যুতে সারিকাইতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতদের বাড়িতে চলছে আহাজারি।’

নিহত সাহাব উদ্দিনের বাবা মো. সিদ্দিক বলেন, ‘আমার ছেলে ওমানে মাছ ধরার বোটে কাজ করত। কয়েক দিন সাগরে থাকার পর আজ সকালে বাসায় ফিরছিল। পথে এ দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হলো।’

ওমানের দুখুম পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

