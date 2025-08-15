সিলেটে অবৈধভাবে পাথর তোলার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি বিএনপির

রাষ্ট্রীয় সম্পদ সুরক্ষায় সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপি জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে। অবৈধভাবে পাথর-বালু তোলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতারা।
সম্প্রতি সিলেটে পাথর লুট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জেলা ও মহানগর বিএনপির শীর্ষস্থানীয় চার নেতা এ কথাগুলো বলেছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি গণমাধ্যমে পাঠানো হয়। সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরী এবং মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী বিবৃতিটি দিয়েছেন।
বিবৃতিতে সিলেটের ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর, জাফলং, বিছনাকান্দিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক নৈসর্গ ধ্বংস এবং অবৈধভাবে পাথর ও বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসন, পুলিশ, র্যাব, বিজিবি এবং বর্তমানে দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপি মনে করে, দল-মতনির্বিশেষে এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। বিএনপি অতীতে প্রমাণ করেছে যে দলের কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেই তাৎক্ষণিক সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
জেলা ও মহানগরের শীর্ষস্থানীয় চার নেতা বিবৃতিতে আরও বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ড, মানুষের জানমালের নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ সুরক্ষায় জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছেন এবং ভবিষ্যতেও এ নীতি অব্যাহত থাকবে।