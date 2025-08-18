‘কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভালো ফলাফলের মাধ্যমে জীবনে সফল হওয়া যাবে না। সফল হতে হলে জীবনের সঠিক লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। সবার আগে জানা দরকার কোথায় যেতে চাই, তাহলেই সফলতা ধরা দেবে।’
আজ সোমবার সকালে বান্দরবান সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন লেখক ও গবেষক ইয়াংঙান ম্রো। প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় আজ সকাল ১০টায় এই উৎসব শুরু হয়।
‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান শুরু হয় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এরপর ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।
অনুষ্ঠান ঘিরে সকাল থেকেই উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জড়ো হতে থাকে শিক্ষার্থীরা। অনেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাদের অভিভাবকেরাও অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানস্থলে এসে নিবন্ধন করতে দেখা যায় অনেক শিক্ষার্থীকে। তাদের নিবন্ধনে সহায়তা করেন প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্যরা।
অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথম আলোর বান্দরবান প্রতিনিধি বুদ্ধজ্যোতি চাকমা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্য দেন। প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের সদস্য ও সংস্কৃতিকর্মী ম্যা ম্যা নু মারমা বলেন, ‘শুধু এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ অর্জন বড় কথা নয়, জীবনকর্মেও সবাইকে জিপিএ-৫ পেতে হবে। জীবনের সবক্ষেত্রে একই ফলাফল অর্জন করলে তবেই সফল হওয়া যাবে।’
বান্দরবান সরকারি কলেজের শিক্ষক মেহেদি হাসান বলেন, ‘জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য মাদক, মিথ্যা ও মুখস্থ করাকে না বলার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তির নেতিবাচক আসক্তিকেও না বলতে হবে।’
সংবর্ধিত শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেয় এসএসসিতে জিপিএ-৫ এবং জেলায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ঐশ্বর্য চক্রবর্তী। মা-বাবা ও শিক্ষকদের সম্মিলিত পরিশ্রমের কারণেই তার ভালো ফলাফল অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে জানায় সে। অনুষ্ঠানে অনলাইনে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা।
প্রথম আলো বান্দরবান বন্ধুসভার উপদেষ্টা বীণাপাণি চক্রবর্তীর আয়োজনে অনুষ্ঠানে ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী বোতল নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এ ছাড়া দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার ও ক্রেস্ট বিতরণ করেন অতিথিরা।
জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সুজন ঘোষ এবং বান্দরবান বন্ধুসভার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাশ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বান্দরবান বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক বিটনময় তঞ্চঙ্গ্যা।
