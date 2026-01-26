আগামীকাল ময়মনসিংহে যাচ্ছেন তারেক রহমান

প্রায় ২২ বছর পর আগামীকাল মঙ্গলবার ময়মনসিংহে আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে তিনি জনসভা করবেন। তাঁর জনসভাকে ‘জনসমুদ্রে’ পরিণত করা হবে বলে জানিয়েছেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। ইতিমধ্যে সব প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান দলীয় নেতারা।
সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শরীফুল আলম বলেন, আগামীকাল বেলা দুইটায় নগরের সার্কিট হাউস ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেবেন তারেক রহমান। সভামঞ্চে বিভাগের ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা ও জামালপুরের ২৪টি সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন তিনি।
শরীফুল আলম বলেন, ‘ইতিমধ্যে আমরা চার জেলা ছাড়াও ময়মনসিংহ মহানগর, দক্ষিণ ও উত্তর জেলা এবং উপজেলার নেতাদের সঙ্গে সভা করা করেছি। সব ইউনিটের নেতা-কর্মীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমাদের মূল মঞ্চের কাজ চলছে। যেহেতু পুরো এলাকাটি জনসমুদ্রে রূপ নেবে, তাই সমাবেশস্থলের বিভিন্ন পয়েন্টে এলইডি স্ক্রিন থাকবে। সমাবেশে নারীদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা থাকবে।’
সর্বশেষ ২০০৪ সালে তারেক রহমান ময়মনসিংহে ইউনিয়ন প্রতিনিধি সভা করেছিলেন জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে শরীফুল আলম বলেন, ‘প্রায় ২২ বছর পর নেতার এই আগমনে এলাকার মানুষ উচ্ছ্বসিত। আমরা আশা করছি, তারেক রহমানের এই সমাবেশ জনসমুদ্রে রূপ নেবে। সার্কিট হাউস মাঠসহ সারা শহরেই লোকসমাগম থাকবে। মাঠে সুপেয় পানির ব্যবস্থা থাকবে, পুরো সমাবেশস্থল সিসি ক্যামেরার আওতায় থাকবে। প্রশাসনের কাছে আমরা লিখিতভাবে আবেদনও করেছি। তারা আমাদের সহযোগিতা করছেন। আমরা আশা করছি সফল একটি সমাবেশ হবে।’
আগামীকালের জনসভায় সভাপতিত্ব করবেন জেলা দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক জাকির হোসেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ, জেলা দক্ষিণ বিএনপির সদস্যসচিব রোকনুজ্জামান সরকার, যুগ্ম আহ্বায়ক শহীদুল আমীন, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ হান্নান খান প্রমুখ।