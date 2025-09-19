টিসিবির পণ্য কিনতে গিয়ে প্রাণ গেল মোটরসাইকেল আরোহী শ্রমিকের

ফেনীর সোনাগাজীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার নবাবপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শ্রমিকের নাম নুর উদ্দিন (২২)। তিনি সোনাগাজী উপজেলার গোয়ালিয়া গ্রামের আরু মিয়ার ছেলে। তিনি তিনি টাইলস মিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করতেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, টিসিবির পণ্য কিনতে নূর উদ্দিন মোটরসাইকেলে নবাবপুর ইউনিয়ন পরিষদে যাচ্ছিলেন। পথে মোটরসাইকেলটির গতিনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে খাদে পড়ে যায়। এতে নূর উদ্দিন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
জানতে চাইলে সোনাগাজী মডেল থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ করা হয়নি। লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।