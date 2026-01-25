চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকের ওপর হামলার অভিযোগ

চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী (চিংড়ি প্রতীক) আব্দুল হান্নানের এক সমর্থকের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা, পুলিশ সুপার এবং ফরিদগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন হামলার শিকার ব্যক্তির স্ত্রী রহিমা বেগম।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হামলার শিকার ব্যক্তির নাম আব্দুল কাদির তপদার (৬০)। তিনি গোবিন্দপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ফরিদগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা দেন। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ফরিদগঞ্জ থানার ওসি মো. হেলাল উদ্দিন।
তবে ধানের শীষের প্রার্থীর এক সমর্থক নাম প্রকাশ না করার শর্তে দাবি করেন, কাদির তপদারের সঙ্গে টাকা লেনদেনসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচন নিয়ে কোনো ঘটনা ঘটেনি।
প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজনের বরাতে জানা যায়, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় আব্দুল কাদির গোবিন্দপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের গোয়ালভাওয়ার বাজারে আব্দুল কাদির চাঁদপুর-৪ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল হান্নানের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। এ সময় স্থানীয় শাহাদাৎ গাজী, শাহাবুদ্দিন পাটওয়ারী, মাইন উদ্দিন গাজীসহ কয়েকজন কাদির তপদারের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। হামলাকারীরা এই আসনের বিএনপি প্রার্থী মো. হারুনুর রশিদের অনুসারী হিসেবে পরিচিত।
এ ঘটনার খবর পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল হান্নান তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ফরিদগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই সঙ্গে নেতা–কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গোয়ালভাওয়ার বাজারে প্রতিবাদ মিছিল করেন। আব্দুল হান্নান বলেন, ‘ধানের শীষ প্রতীকের লোকজন আমাদের কর্মী-সমর্থকদের নিয়মিত হুমকি দিচ্ছে। আমি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি করছে। তা না হলে অতীতের মতো বর্তমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না।’