ফটিকছড়িতে গভীর রাতে আওয়ামী লীগের মশালমিছিল, দুজন গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে গতকাল রোববার গভীর রাতে মশালমিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের কিছু নেতা-কর্মী। উপজেলার নানুপুর এলাকায় এই মিছিল হয়েছে। মিছিলের পর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
মিছিলের কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, ২০ থেকে ২৫ জন ব্যক্তি মশালমিছিল করছেন। তাঁদের কয়েকজন হেলমেট পরিহিত। কয়েকজন কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রেখে রেখেছেন।
বাসিন্দারা জানান, উপজেলার নানুপুরের লায়লা কবির কলেজ গেট থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিনাজুরী গ্রিন টাওয়ার এলাকায় শেষ হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিছিলটি শেষ করে সটকে পড়েন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।
পুলিশ জানায়, মিছিলের পর রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা হলেন মো. এরশাদ (৪২) ও রহমত উল্লাহ (২৮)। তাঁদের গত বছরের ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে হামলার ঘটনায় হওয়া একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
জানতে চাইলে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নুর আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, ভিডিও দেখে মিছিলের বিষয়টি জেনেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার দুজনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।