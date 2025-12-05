ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাসচাপায় দুমড়েমুচড়ে গেছে অটোরিকশা। আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের কৈডুবি সদরদীর রেলক্রসিং এলাকায়
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাসচাপায় দুমড়েমুচড়ে গেছে অটোরিকশা। আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের কৈডুবি সদরদীর রেলক্রসিং এলাকায়
জেলা

ফরিদপুরে বাসচাপায় অটোরিকশার ৩ আরোহী নিহত, আহত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাসচাপায় অটোরিকশার তিন আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই শিশুসহ পাঁচজন। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের কৈডুবি সদরদীর রেলক্রসিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার অভিযান চালান। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ভাঙ্গা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত ব্যক্তিদের নাম–পরিচয় জানা যায়নি।

এ বিষয়ে হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলালউদ্দিন বলেন, ভাঙ্গা থেকে মাদারীপুরের টেকেরহাটের উদ্দেশে একটি অটোরিকশা যাচ্ছিল। টেকেরহাট থেকে ফরিদপুরগামী একটি বাস কৈডুবি সদরদী এলাকায় ইজিবাইকটিকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলে অটোরিকশার তিন আরোহী নিহত হন। আহত হন অন্তত পাঁচজন।

ওসি মো. হেলালউদ্দিন জানান, মরদেহ ও আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তিদের নাম–পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁদের পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

