কুমিরের আক্রমণে নিখোঁজ জেলের সন্ধানে সুন্দরবনে তল্লাশি চালাচ্ছেন গ্রামবাসী ও বন বিভাগের কর্মীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে সুন্দরবনের করমজল খালে
সুন্দরবনে কুমিরের আক্রমণে জেলে নিহত, মরদেহের খোঁজ চলছে

সুন্দরবনে কুমিরের আক্রমণে সুভ্রত মণ্ডল (৩২) নামের এক জেলে নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের করমজল খালে এ ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

সুভ্রত মণ্ডল খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার ঢাংমারী এলাকার কুমুদ মণ্ডলের ছেলে। তিনি সুন্দরবনে মাছ ও কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে সুভ্রত মণ্ডল ঢাংমারী স্টেশন থেকে রাজস্ব জমা দিয়ে পাস সংগ্রহ করে মাছ ধরতে সুন্দরবনে প্রবেশ করেন। ফেরার পথে বেলা সাড়ে তিনটার দিকে তিনি সাঁতরে করমজল খাল পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি কুমির তাঁকে ধরে টেনে নিয়ে যায়। সঙ্গে থাকা অন্য জেলেরা চেষ্টা করেও তাঁকে উদ্ধার করতে পারেননি। ঘটনার পর বন বিভাগের লোকজন ও স্থানীয় গ্রামবাসী করমজল খালে তল্লাশি চালান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেল পাঁচটার দিকে খালে সুভ্রতের মরদেহ ভেসে উঠেছিল। সাড়ে পাঁচটার দিকে আবারও দেখা যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে কুমিরটি মরদেহ ছেড়ে চলে গেলেও পরে আর মরদেহটির খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সুন্দরবনের করমজল পর্যটন ও বন্য প্রাণী প্রজনন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাওলাদার আজাদ কবির বলেন, মঙ্গলবার ঢাংমারী স্টেশন থেকে পাস নিয়ে আমুরবুনিয়া গ্রাম থেকে হেঁটে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন সুব্রতসহ স্থানীয় কয়েকজন জেলে। সেখান থেকে ফেরার সময় মঙ্গলবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে সাঁতরে করমজল খাল পার হচ্ছিলেন সুব্রত। তখন একটি কুমির তাঁকে টেনে নিয়ে যায় (কামড়ে ধরে পানিতে ডুব দেয়)। আজাদ কবির বলেন, ‘এখনো মরদেহের খোঁজ চলছে। সুব্রতর কোনো ছেলেমেয়ে নেই। তবে তাঁর স্ত্রী এখন সন্তানসম্ভবা বলে শুনেছি।’

নিখোঁজ জেলের খোঁজে তল্লাশি চালাতে বনে যাওয়া ঢাংমারী গ্রামের ইস্রাফিল বয়াতি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা খালে দেখেছি কুমিরের মুখে সুভ্রতকে। তবে কুমির খায়নি, মুখে নিয়ে ঘুরছিল। ভাটার সময় পানি কমে এলে আমরা খালে নেমে তল্লাশি শুরু করেছি। রাত হয়ে যাওয়ায় আলোর ব্যবস্থা করে এখনো খোঁজ চলছে।’

সুব্রতর সঙ্গে মঙ্গলবার একসঙ্গে বনে যাওয়া জুয়েল সরদার, জয় সরকার ও স্বপন বিশ্বাস জানান, সুভ্রত মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবনে মাছ, প্রধানত কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

গত বছরও একইভাবে খালে সাঁতার কাটার সময় এক জেলে কুমিরের আক্রমণে নিহত হয়েছিলেন।

