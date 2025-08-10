অটোরিকশা বিক্রি নিয়ে দ্বন্দ্ব, স্ত্রী-সন্তানের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে স্ত্রী ও তিন সন্তানের নির্যাতন থেকে মনোয়ার হোসেন (৬০) নামের এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ ও এলাকাবাসী। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে পৌরসভার পূর্ব বড়ালী গ্রামে (পালের বাড়ি) এ ঘটনা ঘটে।
প্রতিবেশী ইমাম হোসেন নান্টু বলেন, একটি অটোরিকশা কেনাবেচা নিয়ে মনোয়ারের স্ত্রী তাসলিমা বেগম, মেজ ছেলে জুয়েল, বড় মেয়ে প্রিয়া ও ছোট মেয়ে রিয়া মিলে তাঁকে হাত-পা বেঁধে মারধর করেন। একপর্যায়ে মেয়েরা বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধের চেষ্টা করেন। মনোয়ারের চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ও এলাকাবাসী মিলে তাঁকে উদ্ধার করেন।
মনোয়ার হোসেন পুলিশকে জানান, এনজিও থেকে ৭০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তিনি একটি অটোরিকশা কিনেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, স্ত্রী-সন্তানেরা অটোরিকশাটি ৫৩ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তাঁকে মারধর ও হত্যার চেষ্টা করা হয়।
ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহ আলম বলেন, মনোয়ারের পাঁচ সন্তান, এর মধ্যে দুই ছেলে বিদেশে থাকেন। অটোরিকশা কেনাবেচা নিয়ে পারিবারিক বিরোধ থেকে এ ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এ ছাড়া জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। স্ত্রী ও তিন সন্তানকে আটক করা হয়েছে। আজ রোববার এ বিষয়ে মামলা নেওয়া হবে।