মো. সাইয়েদ আহমদ
জেলা

ময়মনসিংহে বাড়ি ফেরার তিন দিন আগে দুর্ঘটনায় প্রবাসীর মৃত্যুর খবর পেল পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

তিন দিন পর বাড়ি ফেরার কথা ছিল ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার পাকাটি গ্রামের সৌদিপ্রবাসী মো. সাইয়েদ আহমদের (৩২)। কিন্তু আজ সোমবার সকালে সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর খবর পান স্বজনেরা।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় সাত বছর আগে সৌদি আরবে যান সাইয়েদ আহমদ। তিনি রিয়াদের ৮ নম্বর সিটি এলাকার একটি হার্ডওয়্যার দোকানে শ্রমিকের কাজ করতেন। গতকাল রোববার বাংলাদেশ সময় বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। দোকানের সামনে সড়কের পাশে থাকা ট্রাক থেকে মালামাল নামানোর সময় একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা দেয়। এ সময় প্রাইভেট কারটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং সাইয়েদ আহমদ গুরুতর আহত হন। তাঁকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে সেখানকার একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাইয়েদ আহমদের ছোট ভাই ইব্রাহিমও বড় ভাইয়ের সঙ্গে একই দোকানে কাজ করতেন। বছরখানেক আগে দেশে ফিরে আর যাননি। গতকাল রোববার বিকেল থেকে সাইয়েদ আহমদের মুঠোফোন বন্ধ পাচ্ছিল তাঁর পরিবার। আজ সকাল ১০টার দিকে ইব্রাহিম ফোন করেন দোকানমালিককে। ইব্রাহিম বলেন, ‘দোকানমালিককে ফোন করে আমার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পাই। সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ আমাদের পাঠানো হয়েছে। আমরা দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখেছি। এভাবে মৃত্যু মেনে নিতে পারছি না।’

সাইয়েদ আহমদের প্রতিবেশী বারবাড়িয়া ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি আরিফ ইসলাম বলেন, তিন বছর আগে বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন সাইয়েদ। ১৫ জানুয়ারি ছুটিতে বাড়িতে বেড়াতে আসার কথা ছিল। বাড়িতে আসার জন্য কেনাকাটাও করেছিলেন । তাঁর ছেলে মো. আরিয়ান (৬) বাবার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হলো। জীবিত বাড়িতে ফেরার বদলে এখন সবাই তাঁর লাশের জন্য অপেক্ষা করছে।

