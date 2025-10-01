সিরাজগঞ্জে পূজামণ্ডপে পুলিশের ওপর হামলা, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতাসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় দুর্গাপূজার মণ্ডপে গান বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় স্বেচ্ছাসেবক দলের এক সাবেক নেতাসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে জেলা পুলিশের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোমবার দিবাগত রাত একটার দিকে উল্লাপাড়া পৌরসভার ভবানী মন্দিরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উচ্চ স্বরে ডিজে গান বাজানো বন্ধ করতে গেলে পুলিশের ওপর হামলা হয়। উপস্থিত কয়েকজন ব্যক্তি পুলিশকে ঘিরে গালিগালাজ করেন এবং আক্রমণাত্মক আচরণ শুরু করেন। এর একপর্যায়ে পুলিশের ওপর হামলা করলে দায়িত্বরত পুলিশ কনস্টেবল সাগর আহমেদ আহত হন।
এ ঘটনায় গতকাল বিকেলে পুলিশ বাদী হয়ে সিরাজগঞ্জ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ মোটর মালিক গ্রুপের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইখতিয়ার উদ্দিন ও মো. হাফিজসহ ১৮ জনকে আসামি করে থানায় মামলা করেছে।
ঘটনার সময় উল্লাপাড়া মডেল থানার উপপরিদর্শক ওমর ফারুকের সঙ্গে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্য, আনসার ভিডিপি সদস্য ও স্থানীয় লোকজন উপস্থিত ছিলেন। পরে সার্কেল কর্মকর্তা ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
এ বিষয়ে কথা বলতে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলামের মুঠোফোন নম্বরে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তিনি ধরেননি।
উল্লাপাড়া মডেল থানার ওসি রাকিবুল ইসলাম গতকাল রাত ১১টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, এখন পর্যন্ত কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।