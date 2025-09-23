মানিকগঞ্জে তিনজনের লাশ উদ্ধারের খবরে বাসাটির সামনে উৎসুক লোকজনের ভিড়। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা শহরের পশ্চিম বান্দুটিয়া এলাকায়
ঘরের মেঝেতে দুই শিশুসন্তান ও খাটের ওপর পড়ে ছিল মায়ের মরদেহ

মানিকগঞ্জের একটি ভাড়া বাসা থেকে মা ও তাঁর দুই সন্তানের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা তিনটার দিকে জেলা শহরের পশ্চিম বান্দুটিয়া এলাকা থেকে তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের ধারণা, দুই শিশুসন্তানকে হত্যার পর বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন মা।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন শেখা আক্তার (২৯), তাঁর ছেলে আরাফাত ইসলাম (৯) ও মেয়ে সাইফা আক্তার (২)। শেখা হরিরামপুর উপজেলার আন্ধারমানিক গ্রামের শাহিন আহমেদের স্ত্রী। প্রায় দুই মাস আগে জীবিকার তাগিদে মালয়েশিয়ায় যান শাহিন।

পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রায় পাঁচ বছর আগে শাহিনের সঙ্গে শেখার বিয়ে হয়। উভয়ের এটি দ্বিতীয় বিয়ে ছিল। শেখার আগের স্বামীর সংসারে ছেলে আরাফাত ও দ্বিতীয় স্বামী শাহিনের সংসারে সাইফার জন্ম হয়। শাহিন মালয়েশিয়ায় যাওয়ার পর প্রায় এক মাস আগে পশ্চিম বান্দুটিয়া এলাকায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেন শেখা। সেখানে তিনি দুই সন্তানকে নিয়ে থাকতেন। আজ দুপুর হয়ে গেলেও কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে তাঁদের ডাকাডাকি করেন প্রতিবেশীরা। পরে পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। বেলা দুইটার দিকে সদর থানা-পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন। এ সময় মেঝেতে দুই শিশুসন্তান ও পাশেই খাটের ওপর মা শেখার লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পুলিশ সুপার ইয়াছমিন খাতুন। এ ছাড়া পুলিশের গোয়েন্দা ইউনিট (ডিবি), ডিএসবি, সিআইডির সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করেছেন।

লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির সময় শেখার মুঠোফোন নম্বরে ভিডিও কল দেন তাঁর স্বামী শাহিন আহমেদ। এ সময় শাহিন পুলিশকে জানান, গতকাল সোমবার দিনে তাঁর স্ত্রী শেখার সঙ্গে সর্বশেষ কথা হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে শেখার মুঠোফোনে কল করলে ধরেননি। কী কারণে দুই সন্তানকে হত্যার পর তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন, তা তিনি জানেন না বলে দাবি করেছেন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে ইয়াছমিন খাতুন সাংবাদিকদের বলেন, কক্ষের ভেতর থেকে বিষাক্ত রাসায়নিকের খালি বোতল পাওয়া গেছে। বিষাক্ত ওই পদার্থ দুই শিশুসন্তানকে পান করিয়ে হত্যার পর ওই নারীও আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বাকিটা ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দাম্পত্য কলহ থেকেই এ ঘটনা ঘটেছে।

এ বিষয়ে থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে জানিয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এস এম আমান উল্লাহ বলেন, ওই তিনজনের লাশ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

