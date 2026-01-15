সড়ক দুর্ঘটনা
আশুগঞ্জে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদকপ্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সরাইল

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলায় একটি ট্রাক ও একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে আশুগঞ্জ উপজেলার সোনারামপুর সেতুর ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার লক্ষ্মীপুর এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে সামাউন মিয়া (২১) এবং একই এলাকার মাকরুল মোল্লার ছেলে আবদুর রহমান (২৩)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সামাউন মিয়া ও আবদুর রহমান শৈশব থেকেই একসঙ্গে চলাফেরা করতেন। গতকাল বিকেলে দুই বন্ধু মোটরসাইকেলে ঘুরতে বের হন। ভৈরবে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আশুগঞ্জের সোনারামপুর সেতুর ওপর বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তাদের মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং দুই বন্ধু গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে আশুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

সরাইল খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘ঘটনার পরপরই ট্রাকটি পালিয়ে গেছে। লাশ দুটি পরিবারের জিম্মায় নেওয়া হয়েছে। দুই বন্ধুর পরিবারের লোকজন আজ এসে মামলা করবেন বলে মুঠোফোনে জানিয়েছেন। আমরা এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেব। ট্রাকটি চিহ্নিত করে আটকের চেষ্টা চলছে।’

