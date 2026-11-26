নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় গণপিটুনিতে জেল পলাতক ও ডাকাতির মামলার এক আসামি নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার রাত আটটায় উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নে নোয়াকান্দা গ্রামে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
পিটুনিতে নিহত ওই ব্যক্তির নাম মো. জালাল মিয়া (৪৫)। তিনি ওই গ্রামের মৃত আক্কাস আলীর ছেলে।
পুলিশের ভাষ্য, এলাকায় ডাকাত হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন জালাল মিয়া। ২০২৪ সালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ডাকাতির মামলায় জালাল নরসিংদী জেলা কারাগারের বন্দী ছিলেন। ওই বছরের ১৯ জুলাই নরসিংদী কারাগারে হামলা হলে অন্য বন্দীদের সঙ্গে তিনিও পালিয়ে যান। এত দিন তিনি পুলিশের কাছ থেকে পলাতক ছিলেন। কিন্তু মাঝেমধ্যে এলাকায় আসা-যাওয়া করতেন জালাল।
স্থানীয় সূত্র জানা যায়, আজ রাত আটটার দিকে এলাকাবাসী জালালকে গজারিয়ার নূর উদ্দিনের কলাবাগানে দেখতে পান। এ সময় উত্তেজিত জনতা গণপিটুনি দিলে ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পরপর লাশ পলাশ থানায় নেওয়া হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহেদ আল মামুন প্রথম আলোকে বলেন, স্থানীয় লোকজনের গণপিটুনিতে জেলপলাতক জালাল মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। গণপিটুনির কারণ তদন্ত শেষে জানা যাবে। আগামীকাল শুক্রবার তাঁর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। তিনি একাধিক ডাকাতির মামলার আসামি ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল।