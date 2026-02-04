জেলা

দাউদকান্দিতে হাঁস চুরির অভিযোগে নির্মাণশ্রমিককে রড-হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা

প্রতিনিধিদাউদকান্দি, কুমিল্লা
পিটিয়ে হত্যা
পিটিয়ে হত্যা

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় হাঁস চুরির অভিযোগে একজন নির্মাণশ্রমিককে রড-হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে উপজেলার মালিগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মো. সাইদ (২৩) ওই গ্রামের মো. আলাউদ্দিন ও সামসুন নাহার দম্পতির সন্তান।

খবর পেয়ে দাউদকান্দি মডেল থানার পুলিশ রাতেই দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পৌঁছে নিহত সাইদের লাশ উদ্ধার করে।

নিহত ব্যক্তির বাবা মো. আলাউদ্দিন ও মা সামসুন নাহার প্রথম আলোকে বলেন, মালিগাঁও গ্রামের বাসিন্দা সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক আবদুর রাজ্জাকের একটি হাঁস গতকাল সন্ধ্যার পর হারিয়ে যায়। এ ঘটনায় তাঁদের ছেলে সাইদকে সন্দেহ করেন রাজ্জাক। এরপর সাইদকে বসতঘর থেকে ডেকে নেওয়া হয়। সেখানে আবদুর রাজ্জাক, তাঁর দুই ছেলে মো. রাব্বি ও মো. জাহিদ, মো. শাওন, ওমর সানি, জসিম উদ্দিনসহ গ্রামের কয়েকজন রড ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সাইদকে হত্যা করেন। পরে তাঁকে দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মালিগাঁও গ্রামের বাসিন্দা মো. জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, আনুয়াখোলা গ্রামের আবদুস সোবহান ও আবদুল অদুদ মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, একটি হাঁস হারানোকে কেন্দ্র করে একজনকে এভাবে হাতুড়ি ও রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যার বিষয়টি মেনে নেওয়ার মতো নয়। হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান তাঁরা।

দাউদকান্দি মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. সামসুল আলম বলেন, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে মালিগাঁও গ্রামের বাসিন্দা দোকানদার ওমর সানি (২৫) ও জসিম উদ্দিনকে (৪৫) আটক করা হয়েছে। হত্যা মামলা হবে। নিহত সাইদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

আরও পড়ুন