ট্রেনে কাটা পড়ে একজনের মৃত্যুর খবর পেয়ে রেললাইনে জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বেলা ১১টায় কক্সবাজারের রামু উপজেলায়
কক্সবাজারে রেললাইন থেকে যুবকের ছিন্নভিন্ন লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদককক্সবাজার

কক্সবাজারের রামু উপজেলায় রেললাইন থেকে এক যুবকের ছিন্নভিন্ন লাশ উদ্ধার হয়েছে। ট্রেনে কাটা পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রামুর রাজারকুল ইউনিয়নের মনসুর আলী সিকদার আইডিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ মনসুর (২৪)। তিনি উপজেলার রাজারকুল ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নয়াপাড়া গ্রামের ফয়েজ আহমদের ছেলে। পুলিশ জানায়, কক্সবাজার থেকে ঢাকা অভিমুখী প্রবাল এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়েছেন তিনি।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আরিফ হোছাইন প্রথম আলোকে বলেন, ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত যুবকের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

রাজারকুল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুফিজুর রহমান বলেন, ট্রেনে কাটা পড়ে মনসুরের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়েসন্তানের জনক। মনসুর রেললাইনের দিকে কেন গিয়েছিলেন, সেটি জানা সম্ভব হয়নি।

