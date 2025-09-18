চাকসু নির্বাচন আয়োজনে বাজেট কত, খরচ যেসব খাতে

দীর্ঘ ৩৫ বছর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের আয়োজন হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচনে ভোট দেবেন প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষার্থী। ইতিমধ্যে ১ হাজার ১৬২ শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। ফলে এত দিনের প্রত্যাশিত আয়োজন ও বিপুলসংখ্যক ভোটার সামনে রেখে নির্বাচনী বাজেট কত দাঁড়াবে, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটকেন্দ্র থেকে ফলাফল ঘোষণা—সব ধাপেই প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা রাখা হবে। এ জন্য ক্যাম্পাসজুড়ে বসানো হবে সিসিটিভি ক্যামেরা, যাতে ভোট গ্রহণ ও গণনাপ্রক্রিয়া নিয়ে পরবর্তী সময়ে কোনো অভিযোগ উঠলে প্রমাণ রাখা যায়। ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীদের দেখাতে স্থাপন করা হবে ১৪টি এলইডি স্ক্রিন (পর্দা)। দরপত্রের মাধ্যমে এসব পর্দা বসানো হবে। খরচ হবে প্রায় ১০ লাখ টাকা।
এ ছাড়া ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স তৈরি, ওএমআর মেশিনে ফলাফল গণনা, বুথ স্থাপন, পরিবহন, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক–কর্মচারীদের সম্মানী—সব মিলিয়েই বাজেট ধরা হয়েছে।
বাজেটের বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনির উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা চাহিদা অনুযায়ী খরচ করবেন। আপাতত ৬০ থেকে ৭০ লাখ টাকার একটা প্রাথমিক হিসাব রাখা হয়েছে। এটি আরও বাড়তে পারে। কেননা শেষ পর্যন্ত কতজন প্রার্থী হবেন, কয়টি ব্যালট পেপার ছাপাতে হবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (ডাকসু) এক কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে।
আগামী ১২ অক্টোবর ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোটারের নিরাপত্তা, অংশগ্রহণ ও আস্থা নিশ্চিত করা ছাড়া বিকল্প নেই। এ জন্যই খরচের প্রতিটি খাত খুঁটিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা বলছেন, নির্বাচন আয়োজনে কত টাকা খরচ হবে, তা ভোট গ্রহণের পর প্রকাশ করা উচিত। এতে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না।
চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হলো শাটল ট্রেন। প্রতিদিন ১ জোড়া শাটল ৯ বার যাওয়া-আসা করে। তবে ভোটের দিন প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন থাকবে। এটির জন্য আলাদা বরাদ্দ নির্ধারণ করা হবে।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রার্থীর প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হবে ২১ সেপ্টেম্বর। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।
নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাস এখন সরগরম। ক্যাম্পাসের রেলস্টেশন থেকে বুদ্ধিজীবী চত্বর, কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেন—সবখানেই শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতি। তাঁদের আড্ডায় জায়গা করে নিয়েছে চাকসু নির্বাচন। নিরাপত্তা, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বস্তি আছে।
শিক্ষার্থীরা বলেন, নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকলেও নির্বাচন উৎসবমুখর হতে হবে। ডাকসু ও জাকসু (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) নির্বাচনে সেখানকার প্রশাসন যে ভুলত্রুটি করেছে, সেখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে।
এ ছাড়া সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় গ্রামবাসীর বড় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ৩০ ও ৩১ আগস্টের ওই সংঘর্ষে প্রশাসন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে পারেনি। এ কারণে প্রশাসনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। ফলে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে প্রশাসনকে বড় পরীক্ষা দিতে হবে।
সম্প্রতি ৭ দফা দাবিতে ক্যাম্পাসে অনশন করেন ৯ শিক্ষার্থী। তাঁরা প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগ দাবি করেন। এই শিক্ষার্থীদের একজন ধ্রুব বড়ুয়া প্রথম আলোকে বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।
সার্বিক বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনির উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে শেষ করার বিষয়ে তাঁরা সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছেন।