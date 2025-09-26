শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সারা দেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল বাড়িয়েছে। ঢাকায় র্যাবের ৯৪টি টহলসহ সারা দেশে ২৮১টি টহল দল মোতায়েন রয়েছে।
আজ শুক্রবার র্যাবের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত নিরাপত্তা জোরদার করতে নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় র্যাব মোতায়েন থাকবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব বলেছে, দুর্গাপূজায় সারা দেশে ৩১ হাজার ৫২৬টি পূজামণ্ডপ রয়েছে। ব্যাটালিয়নগুলো নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণকক্ষের মাধ্যমে স্থানীয় পূজা কমিটি, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছে।
দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কেউ বাংলাদেশে নাশকতার চেষ্টা করলে জানাতে আহ্বান জানিয়েছে র্যাব। এ ছাড়া দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত যেকোনো সহযোগিতার জন্য র্যাবের কন্ট্রোল রুম ও প্রতিটি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।