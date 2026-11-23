ডিবিএল সিরামিকস ও ব্রাইট সিরামিকসের তিন দিনের ‘বিজনেস কনফারেন্স ২০২৬’ শেষ হয়েছে। গাজীপুরের একটি রিসোর্টে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের স্লোগান ছিল ‘শ্রেষ্ঠত্বের অনন্য শিখরে’।
দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, ব্যবসায়িক অংশীদার ও সহকর্মীরা বিগত দিনের কাজ ও অর্জন নিয়ে আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ করেন।
দ্বিতীয় দিনের মূল আয়োজন ছিল বিজনেস কনফারেন্স ও গালা নাইট। এতে উপস্থিত ছিলেন ডিবিএল গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও গ্রুপ সিইও এম এ কাদের, চিফ বিজনেস অফিসার বায়েজিদ বাশার, ডিবিএল সিরামিকসের হেড অব সেলস মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান রাজ, ব্রাইট সিরামিকসের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (সেলস) মো. সোহেল রানা তালুকদার, গ্রুপের পরিচালক ও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ডিলার ও ব্যবসায়িক অংশীদারেরা।
সম্মেলনে ব্যবসায়িক অগ্রগতি, বাজারের পরিবর্তন, গ্রাহকের চাহিদা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তব্যে উঠে আসে গত বছরের নানা চ্যালেঞ্জ; গ্যাসসংকট, ব্যয়বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সরবরাহের চাপ, বাজারের প্রতিযোগিতা এবং গ্রাহকের দ্রুত বদলে যাওয়া পছন্দ। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যেও কর্মী ও ব্যবসায়িক অংশীদারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।
ডিলার পার্টনারদের অবদান ও তাঁদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এম এ কাদের বলেন, ‘কঠিন সময়ে আমাদের ডিলার পার্টনাররা পাশে ছিলেন, বাজারের চাহিদা বুঝে কাজ করেছেন এবং ডিবিএল ও ব্রাইট সিরামিকসের ওপর আস্থা রেখেছেন। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের এই অগ্রগতি সম্ভব হতো না।’
গালা নাইটে ডিবিএল ও ব্রাইট সিরামিকসের বিক্রয়কর্মী, সেরা ও সম্ভাবনাময় ডিলার, আঞ্চলিক ডিলার এবং কারখানা ও সহায়ক দলের সদস্যদের সম্মাননা দেওয়া হয়। এ ছাড়া ডিলারদের অভিজ্ঞতা ও মতামত শোনার জন্য ফিডব্যাক পর্ব ছিল। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও নৈশভোজের মধ্য দিয়ে গালা নাইট শেষ হয়।
তিন দিনের এ আয়োজনে আরও ছিল ফুটবল ম্যাচ, দলীয় ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। শেষ দিনে অংশগ্রহণকারীরা রিসোর্টে সময় কাটানোর পাশাপাশি কারখানা পরিদর্শন করেন।