রাজধানীর কারওয়ান বাজারে টিসিবি ভবনের সামনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক শুরু, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আজ বুধবার থেকে তিন দিনের রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন শুরু হয়েছে।

আগামী শুক্রবার পর্যন্ত এই শোক পালন করা হবে। এ ছাড়া খালেদা জিয়ার জানাজার জন্য আজ বুধবার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় শোক পালনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজসহ তিন দিন দেশের সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব সরকারি-বেসরকারি ভবন ও বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোয় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

আজ রাজধানীর কারওয়ান বাজারে টিসিবি ভবনের সামনে গিয়ে দেখা যায়, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে।

এ ছাড়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাতের জন্য আগামী শুক্রবার দেশের সব মসজিদে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে।

আজ সরকারি ছুটির অংশ হিসেবে সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস বন্ধ রাখা হয়েছে। ঢাকার বিপণিবিতানও বন্ধ রাখা হয়েছে।

তবে জরুরি পরিষেবা, যেমন বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসসহ অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরগুলোর কার্যক্রম, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম এই ছুটির আওতাবহির্ভূত থাকবে। ছুটির আওতাবহির্ভূত থাকবে টেলিফোন, ইন্টারনেট, ডাকসেবাসহ এ-সংশ্লিষ্ট সেবাকাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীরা। হাসপাতাল ও জরুরি সেবা। এই সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও কর্মীরা। ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জাম বহনকারী যানবাহন ও কর্মীরা। এ ছাড়া জরুরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত অফিসগুলোও এই ছুটির আওতার বাইরে থাকবে।

খালেদা জিয়া গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

