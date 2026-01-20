দেড় লাখ পুলিশ সদস্যকে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে: আইজিপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রথমবারের মতো প্রায় দেড় লাখ পুলিশ সদস্যকে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম জানিয়েছেন। নির্বাচনকালীন শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে নেওয়া সার্বিক প্রস্তুতির কথাও জানিয়েছেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরে ইউনেসকোর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে এ তথ্য জানান আইজিপি। এ সময় ইউনেসকো বাংলাদেশ অফিসের কান্ট্রি ডিরেক্টর সুসান ভাইজ, ইউনেসকো সদর দপ্তরের রুল অব ল অ্যান্ড ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন সেকশনের টিম লিডার মেহদি বেঞ্চেলাহসহ তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলে।
পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে জানানো হয়, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পুলিশ ও সাংবাদিকদের মধ্যে গঠনমূলক ও পেশাদার সম্পর্ক জোরদার, আইনের শাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ভুল ও অপতথ্য প্রতিরোধে ইউনেসকোর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়।
ইউনেসকোর প্রতিনিধিদল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার উন্নয়নে সংস্থাটির বৈশ্বিক ম্যান্ডেটের কথা পুনর্ব্যক্ত করে। একই সঙ্গে পুলিশ ও গণমাধ্যমের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও পেশাদারত্ব বাড়াতে ফ্যাক্টচেকিং বা তথ্য যাচাই বিষয়ে সাংবাদিক ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রস্তাব দেয় তারা। ভুল তথ্য, অপতথ্য ও গুজব প্রতিরোধে তথ্য যাচাইয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে এ ধরনের প্রশিক্ষণ জনস্বার্থ রক্ষা ও সংকট ব্যবস্থাপনায় সহায়ক হবে বলেও মত দেয় ইউনেসকোর প্রতিনিধিদল।
আইজিপি বাহারুল আলম প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পুলিশের চলমান কার্যক্রম ও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নেওয়া প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন। এ সময় পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) অতিরিক্ত আইজিপি মো. গোলাম রসুলসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।