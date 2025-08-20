বাংলাদেশ

জুলাইয়ে ৪২৭ সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৮০ মৃত্যু: বিআরটিএ

চলতি বছরের জুলাই মাসে সারা দেশে মোট ৪২৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৮০ জন নিহত হয়েছেন। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৫৪২ জন। সম্প্রতি সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) প্রকাশিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

দেশের পরিবহন খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিআরটিএর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, জুলাই মাসে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে ১১৩টি এবং সবচেয়ে কম ময়মনসিংহ বিভাগে ২৩টি। এসব দুর্ঘটনায় ঢাকা বিভাগে ১১৩ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ১৪ জন নিহত হয়েছেন।

এর বাইরে চট্টগ্রাম বিভাগে ১০০ দুর্ঘটনায় ৮৯ জন, রাজশাহী বিভাগে ৪৯ দুর্ঘটনায় ৫৩, খুলনা বিভাগে ৪৪ দুর্ঘটনায় ৪৩, বরিশাল বিভাগে ২৫ দুর্ঘটনায় ১৪, সিলেট বিভাগে ৩০ দুর্ঘটনায় ২৬ ও রংপুর বিভাগে ৪৩ দুর্ঘটনায় ৩৮ জন নিহত হন।

বেশি মৃত্যু মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়

জুলাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়—৮৩ জন, শতাংশের হিসাবে যা এ সময়ে মোট মৃত্যুর ২১ দশমিক ৮৪ শতাংশ; আর সবচেয়ে কম ১ জনের মৃত্যু হয়েছে ট্রাক্টর দুর্ঘটনায়—শূন্য দশমিক ২৬ শতাংশ। এ ছাড়া ট্রাক/কাভার্ড ভ্যান দুর্ঘটনায় ৪৮ জন, বাস/মিনিবাস দুর্ঘটনায় ৪৭ জন, অটোরিকশা দুর্ঘটনায় ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এ ছাড়া মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় ১৯ জন, পিকআপ দুর্ঘটনায় ১৮, ভ্যান দুর্ঘটনায় ১৭, ব্যাটারিচালিত রিকশা দুর্ঘটনায় ১৬, ইজিবাইক দুর্ঘটনায় ১৫ ও মোটরকার/জিপ দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৮৫ জনের, যা মোট দুর্ঘটনায় ২২ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

এ সময়ে সবেচেয়ে বেশি দুর্ঘটনায় পড়া মোটরযানের মধ্যে রয়েছে ট্রাক বা কাভার্ড ভ্যান। আর সবচেয়ে কম দুর্ঘটনায় পড়েছে ট্রাক্টর। দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহনের সংখ্যা ৬৪২।

