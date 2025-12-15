বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১৫ ডিসেম্বর, সোমবার। গতকাল রোববার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

নির্বাচন ঘিরে গুপ্ত হামলা ও অবৈধ অস্ত্র নিয়ে শঙ্কা

জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে চোরাগোপ্তা হামলা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার ও নাশকতার আশঙ্কা আরও প্রবল হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছে। পাশাপাশি যানবাহন এবং নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত হওয়া স্থাপনায়ও অগ্নিসংযোগ করে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টাও হতে পারে—এমন আভাসও পেয়েছে পুলিশ। বিস্তারিত পড়ুন...

প্রথম আলোর জরিপ: সংখ্যার ভেতর চমক ও শঙ্কা

প্রথম আলোর জরিপে চোখ বোলালে মনে হবে, এ আর নতুন কী? অনেকে বলবেন, এসব তো জানা কথা—বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এবং তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো ভালো করে দেখলে দেখা যাবে, বেশ কিছু বিষয়ে বড় কিছু চমক আছে। কিছু শঙ্কা আছে। সেই বিষয়গুলো আমরা খতিয়ে দেখব। বিস্তারিত পড়ুন...

আমাকে শোরুমে নিয়ে যান, সব সত্য বেরিয়ে আসবে: আদালতে মোটরসাইকেলের মালিক

ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আবদুল হান্নানকে আদালতে হাজির করে পুলিশ

শরিফ ওসমান বিন হাদিকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের মালিক মো. আবদুল হান্নান আদালতে দাবি করেছেন, তিনি ওই মোটরসাইকেল বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য র‌্যাব ও পুলিশকে তাঁকে শোরুমে (বিক্রয়কেন্দ্র) নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তারা তা করেনি। বিস্তারিত পড়ুন...

ডিবিতে থাকা আনিস আলমগীর বললেন, ‘জিম থেকে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে’

সাংবাদিক আনিস আলমগীর

সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আনিস আলমগীর প্রথম আলোকে বলেছেন, ‘ধানমন্ডি এলাকার একটি জিম (ব্যায়ামাগার) থেকে আমাকে নিয়ে আসা হয়। ডিবির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের প্রধান আমার সঙ্গে কথা বলবেন।’ বিস্তারিত পড়ুন...

মেসিকে নিয়ে কলকাতার দুই মন্ত্রীর লড়াই, এরপরই যত গন্ডগোল

মেসিকে দেখতে এসে বিপাকে মেসিভক্ত

মেসির আগমন ঘিরে এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি কেন ঘটেছে, তা খুঁজে বের করতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কোথা থেকে, কীভাবে কী কারণে এমন ঘটনার সূত্রপাত, সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমও। বিস্তারিত পড়ুন...

