একঝলক (৩০ জানুয়ারি ২০২৬)

খেত থেকে ধনেপাতা তোলার পর বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। নোয়াগাঁও, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৩০ জানুয়ারিকাপ্তাই হ্রদে রাতে জাল ফেলেছিলেন। সকালে জাল তুলে মাছ বিক্রি করতে নৌকায় গন্তব্যে যাচ্ছেন এক মৎস্যজীবী। আসামবস্তি এলাকা, রাঙামাটি, ৩০ জানুয়ারি
কুয়াশাঘেরা সকালে গ্রামের পথ ধরে মালামাল বিক্রি করতে যাচ্ছেন এই ফেরিওয়ালা। পাগলাপীর এলাকা, রংপুর, ৩০ জানুয়ারি
সিলেটে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো আঞ্চলিক গণিত উৎসবে গণিতের পরীক্ষায় মগ্ন শিক্ষার্থীরা। মুহিবুর রহমান একাডেমি, পায়রা দরগাহ মহল্লা, সিলেট, ৩০ জানুয়ারিনির্বাচন ঘিরে সীমান্তে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবির মহড়া। পোস্টাল একাডেমির সামনে, রাজশাহী, ৩০ জানুয়ারিধানের শীষে সেজে বিএনপির নির্বাচনী জনসভায় এসেছেন গাইবান্ধার নলডাঙ্গার কৃষক দলের নেতা কাদের মণ্ডল। কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ, রংপুর, ৩০ জানুয়ারিত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে ভোট গ্রহণের কাজে নিয়োজিত প্রিসাইডিং ও সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের মুখ বন্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন নির্বাচন কর্মকর্তারা। ফরিদপুর জিলা স্কুল, ৩০ জানুয়ারি পাহাড়ি এক কৃষক দম্পতি নিজেদের খেত থেকে মিষ্টিকুমড়ার ফুল ও বিভিন্ন শাকসবজি তোলার পর বিক্রির জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। বোদিপুর, রাঙামাটি, ৩০ জানুয়ারিভোটের লিফলেট পেয়ে আনন্দে মেতেছে শিশুরা। দড়িখরবোনা এলাকা, রাজশাহী, ৩০ জানুয়ারিসিলেটে সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘শ্রুতি সিলেট’-এর উদ্যোগে ‘পিঠা উৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়। ব্লু-বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণ, সুবিদবাজার, সিলেট, ৩০ জানুয়ারিভোটের গাড়িতে চলছে গণভোটের প্রচার। গাড়াবাড়িয়া গ্রাম, কাথুলী ইউপি, গাংনী, মেহেরপুর, ৩০ জানুয়ারি