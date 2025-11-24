সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণের ভবনগুলোর কাঠামোগত স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ

সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণের ভবনগুলোর কাঠামোগত স্থিতিশীলতা অবিলম্বে মূল্যায়ন করে ১০ দিনের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) দক্ষ ও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ওই মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে।
এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ সোমবার রুলসহ এ আদেশ দেন।
‘সাড়ে ৩১ ঘণ্টায় চারবার ভূমিকম্প’ শিরোনামে ২২ নভেম্বর এবং ‘এক দিনে ৩ বার ভূমিকম্প’ শিরোনামে ২৩ নভেম্বর প্রথম আলোতে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই দুটিসহ এ বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন যুক্ত করে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে অবকাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. গোলাম কিবরিয়া গতকাল রোববার রিটটি করেন।
আদালতে রিটের পক্ষে আবেদনকারী মো. গোলাম কিবরিয়া নিজেই শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ইকরামুল কবির।
সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে আদালত ও আদালতের প্রশাসনিক ভবন, অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ভবন রয়েছে উল্লেখ করে আইনজীবী মো. গোলাম কিবরিয়া প্রথম আলোকে বলেন, অবকাঠামোগত মূল্যায়ন করে ১০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে গণপূর্ত বিভাগের সচিব, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও বুয়েটের উপাচার্যের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে এসব স্থাপনার স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে অবকাঠামোগত মূল্যায়ন ও রেট্রোফিটিং (ভূমিকম্পসহন) প্রস্তুতিসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, রুলে তা জানতে চাওয়া হয়েছে বলে জানান রিট আবেদনকারী এই আইনজীবী।